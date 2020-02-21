Арабист: Россия и Турция столкнутся в 2023–2025 годах

«Конфликт между Турцией и Россией — это конфликт между НАТО, куда входит Турция, и Российской Федерацией и, возможно, теми странами, которые ее поддерживают. Единственный вариант, при котором возможен военный конфликт, между Турцией и Россией — это в рамках глобальной войны», — пояснил Шипицин.

По словам арабиста, мировые державы накопили множество серьезных структурных конфликтов. Он также уточнил, что одним из способов решения может стать мировая война. Она, например, обнулит долги США.

«Ситуация накаляется. Прогнозируют 2023–2025 годы», — подчеркнул востоковед.

Бывший дипломат отметил, что войска НАТО проводят учения у российской границы, а Турция «фактически совершает провокацию».