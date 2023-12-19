Мир 19 декабря 2023, 09:36 АР заявило о растущем недовольстве солдат из-за просчетов руководства ВСУ AP: солдаты ВСУ стали открыто выражать сомнение в решениях Киева РИА «Новости»

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В рядах украинских венных растет недовольство из-за решений командиров на фоне приближения зимы и провала контрнаступления. Об этом написало агентство Associated Press (AP).

Издание отметило, что у многих бойцов ВСУ «мрачное настроение». Они беспокоятся, что Россия лучше подготовлена к ведению боев в условиях холодов. Другие сомневаются в правильности действий военного руководства Украины.

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И если раньше недовольство было «крайне редким», то сейчас «стало открыто проявляться», подчеркнуло агентство. Так, военнослужащие, которые находятся в Херсоне, задаются вопросом, почему десантные операции не начались в теплую погоду.

Один укранский военнослужащий заявил, что его подразделение потратило семь месяцев на подготовку 75 операторов дронов. Он считает, что «время потрачено впустую».

Ранее бывший офицер спецназа ВСУ заявил, что российская артиллерия уничтожает плотным огнем украинские позиции. После этого к месту выдвигаются пехотинцы. Такая тактика помогает России беречь своих солдат.