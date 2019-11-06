АР: Трамп расширит американскую миссию по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил расширение американской военной миссии для обеспечения безопасности на нефтяных объектах на востоке Сирии. Это означает, что там останутся сотни американских военных, несмотря на заявления главы Белого дома о выводе войск.

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О решении Трампа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Пока непонятно, смогут ли американские военные наносить удары по сирийским или российским войскам в случае возникновения угрозы нефтяным месторождениям.

Под контролем американских военных, по данным агентства, будут нефтяные месторождения на территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки.

«Распоряжение Трампа перечеркивает предположения о том, что основная часть более 1,2 тысячи американских военнослужащих, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой, как он (Трамп — прим. ред.) неоднократно обещал», — отметило издание.

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Так, для обслуживания этой миссии в Сирии могут оставить не менее 800 американских солдат.

Ранее СМИ сообщили, что США строят две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Эти базы будут расположены на нефтяных месторождениях. Американцы решили перебраться на восток после того, как на севере Сирии Турция начала операцию «Источник мира».

США и их союзники начали операцию в Сирии в 2014 году без официального разрешения на это властей САР. Участники коалиции борются с террористами в регионе.