АР: Трамп расширит американскую миссию по защите нефти в Сирии
США построят две новые базы на нефтяных месторождениях в СирииПодробнее
О решении Трампа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Пока непонятно, смогут ли американские военные наносить удары по сирийским или российским войскам в случае возникновения угрозы нефтяным месторождениям.
Под контролем американских военных, по данным агентства, будут нефтяные месторождения на территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки.
«Распоряжение Трампа перечеркивает предположения о том, что основная часть более 1,2 тысячи американских военнослужащих, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой, как он (Трамп — прим. ред.) неоднократно обещал», — отметило издание.
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Так, для обслуживания этой миссии в Сирии могут оставить не менее 800 американских солдат.
Ранее СМИ сообщили, что США строят две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Эти базы будут расположены на нефтяных месторождениях. Американцы решили перебраться на восток после того, как на севере Сирии Турция начала операцию «Источник мира».
США и их союзники начали операцию в Сирии в 2014 году без официального разрешения на это властей САР. Участники коалиции борются с террористами в регионе.