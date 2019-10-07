АР: бизнесмены из США хотели сменить руководство «Нафтогаза»

СМИ узнали о новом давлении США на Зеленского Подробнее

Такие действия предпринимали весной 2019 года бизнесмены Игорь Фруман, Лев Парнас и Гарри Сарджант III. Они являются клиентами адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. По данным агентства, эти люди хотели создать для себя «дружественную команду». Позже об этом стало известно и министру энергетики США Рику Перри. Он посоветовал украинскому президенту включить в совет нефтяной компании американцев.

В конце сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонных переговоров Трампа и Зеленского. Американский лидер пошел на этот шаг, чтобы опровергнуть слухи о давлении на президента Украины.

Американские СМИ и ряд политиков, недружественных главе Белого дома, предположили, что Трамп попросил Зеленского оказать содействие в расследовании о связи сына Джо Байдена с украинской газовой компанией. В обмен на это президент США якобы обещал своему украинскому коллеге вовремя осуществлять финансовую помощь Украине. Из-за подобных предположений Палата представителей США начала процедуру импичмента Дональда Трампа.