Apple заплатит 25 миллионов евро из-за замедления работы ряда iРhоnе после обновления

Apple выплатит французским властям штраф в 25 миллионов евро. Компания не уведомила пользователей о том, что после обновления iOS старые модели iРhоnе будут плохо работать.

Как сообщил Генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF), это коснулось обновлений iOS 10.2.1 и 11.2, которые вышли еще в 2017 году, из-за которых начали «тормозить» iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7 со старыми аккумуляторами.

Пользователи были вынуждены поменять батареи или купить новые телефоны. В DGCCRF указали, то, что Apple не предупредила о таких последствиях, а это является нарушением прав потребителей.

Компания заключила сделку с обвинением на вышеупомянутую сумму. Аррlе пообещала в течение месяца опубликовать пресс-релиз об этом на своем сайте.

В декабре 2017 года Apple признала, что специально делает работу старых моделей неудобной якобы из-за того, чтобы пользователи имели «лучший опыт использования смартфонов», то есть просто покупали новые модели.