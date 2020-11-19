Apple заплатит $113 млн по делу о намеренном замедлении смартфонов

Речь идет о судебной тяжбе, которую инициировали 33 штата и округ Колумбия. В марте по схожему иску компания уже выплатила 500 миллионов долларов.

Компания начала замедлять работу старых версий iPhone после обновления операционной системы в 2017 году. Пользователи обратили внимание на снижение производительности устройств. В Apple заявляли, что таким образом пытаются избежать внезапного отключения смартфонов со старым аккумулятором. Через некоторое время компания отказалась от подобной практики.

В заявлении генпрокурора штата Аризона Марка Брновича говорится, что крупные технологические компании должны «перестать манипулировать потребителями» и скрывать от них правду о своих продуктах.

Apple выплатит Аризоне пять миллионов долларов. Для сравнения, около 15 миллионов достанутся штату Калифорния, более 7,5 — штату Техас. Также компания обязалась в течение трех лет размещать информацию об управлении аккумуляторами iPhone на своем сайте, в меню настроек устройств и в уведомлениях операционной системы.