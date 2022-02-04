Apple выполнила почти все требования российского закона «о приземлении»

Компания Apple выполнила почти все условия закона «о приземлении» в России. Она стала первой среди иностранных IT-корпораций, выполнивших требования Роскомнадзора.

Всего компания выполнила три условия по закону «о приземлении», сообщила газета «Известия». Apple открыла официальное представительство на территории России. Также компания завела личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Последним пунктом стала форма обратной связи, которая появилась на интернет-ресурсах Apple. Теперь американской компании останется лишь запустить счетчик посещаемости на своем сайте.

Согласно данным Роскомнадзора, частично выполнили требования российского законодательства Spotify, TikTok, Twitter, Viber и Likee. Еще не приступали к выполнению условий такие зарубежные компании, как Google, Meta Platforms, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch.

Закон «о приземлении» начал действовать в России с 1 января 2022 года. Он обязывает иностранные корпорации открывать свои представительства в РФ. Правила касаются всех сайтов с посещаемостью выше 500 тысяч человек в сутки.