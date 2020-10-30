По информации агентства, это решение в компании приняли на фоне введения во Франции общенационального карантина в связи со второй волной COVID-19.

Только три торговые точки Apple в Париже с пятницы продолжат работу в усеченном режиме. Для того, чтобы прийти в магазин и купить любую продукцию из имеющегося ассортимента клиенты должны будут заранее и в обязательном порядке записаться.

На прошлой неделе суточный прирост новых случаев COVID-19 во Франции впервые превысил порог в 50 тысяч случаев. Национальное собрание приняло решение о продлении чрезвычайного положения в области здравоохранения до 16 февраля. С начала пандемии во Франции было выявлено более 1,3 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции стали больше 36 тысяч человек.