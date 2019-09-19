Apple осталась без еще одного топ-менеджера. Их всех утомил конвейер

Apple покидает ветеран компании Стив Доулинг. Это уже третий топ-менеджер, ушедший в отставку в этом году. И эта текучка выдающихся профи не случайна. Их утомило идти на поводу у потребителей и выпускать устройства в режиме конвейера. Но пользователи пока могут быть спокойны — на ближайших iPhone это никак не скажется.

Вице-президент Арple по PR Стив Доулинг решил покинуть корпорацию почти сразу после презентации новых iPhone, Apple Watch и других продуктов. Об этом сообщили в Re/code.

Доулинг отдал компании 16 лет. Он отвечал за сотрудничество с прессой, за презентации iPhone, а также за внутренние коммуникации. На посту вице-президента по связям с общественностью ветеран Арple останется до конца октября. После отставки он вряд ли сразу устроится в другую фирму, так как планирует отдохнуть и уделить время семье.

В корпорации подчеркнули, что Доулинг «оставляет за собой огромное наследие, которое хорошо послужит компании в будущем». Так считает и бывший подрядчик Facebook Сохраб Гайрат.

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«Думаю, Доулинг неплохо справлялся со своей профессиональной деятельностью. Успешно проводил всевозможные интриги перед выходом нового продукта от Apple. Также нужно подчеркнуть, что лучшие годы, годы подъема Apple, пришлись на период работы Доулинга», — рассказал Гайрат «360».

При этом уход ветерана корпорации сильно на ее успехах не скажется, так как это скорее внутренние дела фирмы, они не затронут клиентов. В этом уверен бывший сотрудник Apple Даниель Депп.

«Доулинг занимался связями с общественностью, а не технической частью. Наверняка изменения будут, возможно за ним уйдет часть команды, но пользователи этого не заметят», — отметил Депп.

Это уже третья отставка ветерана Apple в этом году. Ранее со своих постов ушли главный дизайнер Джонни Айв и вице-президент по розничной и интернет-торговле Анджела Арендс. Совпадение? Депп так не считает. По его словам, «старой гвардии» не нравится новая политика фирмы, которая начала идти на поводу у потребителя, слишком часто выпускает продукцию и выдает чужие идеи за свои.

Старые сотрудники стояли во главе, они помнят Apple времен развития. Джобс ведь сам диктовал клиентам, что им нужно, а не наоборот. Дэниель Депп.

«Сейчас ветераны фирмы наверное упираются в потолок. Им становится скучно. Они понимают, что пора отдохнуть. Все, эпоха сменилась», — заявил Депп.

Те, кто не ушел, держатся за счет хороших зарплат и понимания того, что после работы в корпорации можно либо сразу начать свое дело, либо устроиться в любую компанию на максимально выгодных условиях, считает бывший сотрудник Apple.

Преемник Доулинга уже известен — это директор по маркетингу Фил Шиллер. «Он моложе и больше знаком с современными тенденциями и новым подходом компании Apple», — подытожил Гайрат.