Apple стала первой в истории компанией с капитализацией выше $3 трлн

Компания Apple в ходе первых торгов на Нью-Йоркской бирже достигла рыночной капитализации в три триллиона долларов и стала самой дорогой фирмой в мировой истории. Это произошло, когда цена акций компании достигла 182,86 доллара.

Достигнутый результат оказался временным и символическим. Стоимость ценных бумаг в ходе торгов пошла вниз. Но итог показал, что инвесторы заинтересованы в акциях Apple и продолжают их покупать, как надежный актив.

К 22:00 по московскому времени стоимость ценных бумаг компании из Купертино скорректировалась и опустилась до 182,4 доллара. Капитализация при такой цене акций составляет 2,995 триллиона долларов.

Как отметил телеканал CNBC, даже с таким результатом Apple утроила свою оценку за срок менее четырех лет. Компания показала рост прибыли по всем категориям своих продуктов в четвертом квартале, а выручка прибавила сразу 29% по сравнению с прошлым годом.

Основным драйвером продаж остается iPhone, но основную прибыль компании принесла сфера услуг. За последние четыре месяца Apple заработала на этой сфере более 18 миллиардов долларов.

При этом эксперты отметили, что компания может увеличить свою капитализацию еще больше после того, как выпустит на рынок разрабатываемые сейчас новые продукты в виде гарнитуры дополненной реальности.

Даже после снижения цены на акции Apple удерживает лидерство по капитализации среди американских компаний. На втором месте находится Microsoft с результатом 2,51 триллиона долларов. Замыкает тройку Amazon с показателем 1,73 триллиона долларов.