Apple сообщила о прекращении производства плеера iPod

Американская корпорация Apple больше не будет выпускать iPod Плеер будут продавать до тех пор, пока не закончатся запасы. Об этом сказано в заявлении на сайте компании.

В сообщении говорится, что девайс изначально создавали как устройство, с помощью которого можно слушать музыку. Однако сейчас данная функция есть у всех продуктов Apple. Из-за этого спрос на iPod стал крайне низким.

«Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 млн песен и более чем 30 тыс. плейлистов, доступных через Apple Music», — сказано в обращении в компании.

Корпорация начала выпускать плеер более 20 лет назад. В последний раз Apple выпустила новую версию плеера в 2019 году, однако у покупателей этот ажиотажа не вызвало.