Apple решит проблему распознавания лиц в масках

Разработчики Apple уже тестируют новый принцип работы сканера Fасе ID в условиях пандемии. Скоро разблокировать яблочные гаджеты можно будет не снимая маски. Программисты придумали, как это сделать.

Телеканал CNN со ссылкой на разработчиков сообщил, что в новой версии iOS сканер будет определять, что пользователь в маске. После этого Face ID автоматически переключит гаджет в режим ручного ввода пароля. Разблокировать устройство без пароля не снимая маски будет невозможно.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Аррlе отложила массовое производство новых iPhone. Объемы производства снизятся на месяц.

Коронавирус впервые появился в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. За несколько недель инфекция распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. С начала 2020 года в мире новым вирусом заразились более 3,3 миллионов человек.

В России пока сложная ситуация, однако пик пандемии не за горами. Всего в РФ выявили 114 431 инфицированного. Жертвами COVID-19 стали 1169 человек.