Apple решила сэкономить на новых сотрудниках и зарплатах

Опасаясь экономического спада, руководство компании Apple разработало антикризисные меры на следующий год. Компания решила нанимать меньше сотрудников и сокращать расходы на повышение зарплат уже действующим работникам некоторых подразделений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Это решение связано со стремлением быть более осторожным в неопределенные времена», — объяснили в компании.

Apple ежегодно выделяла крупным подразделениям деньги на исследования и разработку, ресурсы и найм. В бюджете на 2023 год предусмотрены суммы ниже ожидаемого. Кроме того, обычно штат компании рос на 5-10% в год, однако в следующем году она откажется не только от расширения, но и от замещения некоторых вакантных мест. Какие именно подразделения коснется такая оптимизация, источники агентства не уточнили.

Apple лучше других технологических компаний пережила пандемию, однако в этом году стоимость ее акций упала на 17%, как и в среднем по рынку. В марте компания перестала поставлять в Россию новые гаджеты. Ее продукцию завозят по каналам параллельного импорта.