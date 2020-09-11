Apple разъяснила, что не удаляла российские приложения из App Store

Представители компании Apple уточнили, что не удаляла из украинского App Store приложения российских СМИ. Пресс-служба всего лишь уведомила отечественных разработчиков о требовании Службу безопасности Украины (СБУ).

Как стало известно TJ, компания предложила российским СМИ по этому поводу обратиться в СБУ напрямую.

Ранее сообщалось, что Apple удалит из App Store на Украине приложения российского холдинга ВГТРК, «Россия 1», радиостанции «Вести FM», сайта «Вести.ру», НТВ, «Россия сегодня» и «Россия. Телевидение и радио».

В сообщении компании было сказано, что она старается соблюдать законы стран, где продает свою продукцию, даже если ее действия вызывают критику в других юрисдикциях. К примеру, в России Крым отображается как территория РФ, на Украине — как ее часть.

В Союзе журналистов России сочли случившееся цензурой и пообещали обратиться в международные правозащитные организации.