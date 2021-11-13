Апелляционный суд обязал компанию Apple выплатить сотрудникам своих магазинов в Калифорнии 30 миллионов долларов в качестве компенсации за время, потраченное на обыски их сумок. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, коллективный иск подали 14 683 работников 52 фирменных магазинов Apple в Калифорнии. В нем говорилось о нарушении компанией закона штата — людям не платили за время, которое занимала проверка их сумок. Тогда в Apple заявили, что это необходимая мера — она позволяла убедиться, что работники не прячут в них гаджеты.

Иск подали еще в 2013 году. Через два года судья его отклонил, однако в 2020 году апелляционный суд решил спор в пользу сотрудников магазинов. Apple официально не комментировала эту информацию.

На этой неделе генеральный директор Apple Тим Кук на онлайн-саммите DealBook заявил, что пользователям, которые хотят устанавливать на свои смартфоны приложения в обход AppStore, стоит задуматься о покупке устройства на Android. Он добавил, что у каждого есть выбор между защищенной платформой и открытой системой.