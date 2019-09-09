Apple попалась на эксплуатации китайцев

Американская корпорация Apple и ее главный подрядчик Foxconn опровергли сообщения о том, что они нарушают трудовое законодательство Китая. В эксплуатации китайцев их обвинила неправительственная организация China Labor Watch (CLW).

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Как стало известно CNBC, китайские законы позволяют использовать труд временных работников, но не более 10% от общего числа. Однако в августе на заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу доля временных сотрудников превышала 50%.

Компания экономит на оплачиваемых отпусках, страховании и других соцвыплатах. Временные работники могут получить постоянный статус через три месяца, но до конца испытательного срока не дотягивают.

Об этом стало известно от сотрудника CLW, который четыре года изучал под прикрытием условия работы на заводах Apple в Китае.

В Apple опровергли факт нарушения законов Китая. Однако провели внутреннее расследование и признали ряд недочетов. Например, всплыли факты сверхурочной работы по ночам сотрудников одного из поставщиков.

«Мы проверили обвинения CLW, и большая часть из них неправда», — подчеркнул представитель компании.

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В CLW сообщили о переработках в сто часов при законодательной норме в месяц 36 часов. Инсайдеры сообщили организации об отказах регистрации несчастных случаев на производстве.

Согласно отчету CLW, работники получают базовую заработную плату в размере 2100 юаней (295 долларов США), что «недостаточно для поддержания существования семьи, проживающей в городе Чжэнчжоу».

Некоторые работники не получили обещанные при общей диспансеризации бонусы, и студенты работают сверхурочно вопреки законодательному запрету. Компания также не предоставляет работникам надлежащих средств индивидуальной защиты, а работники не проходят обучение по охране труда и технике безопасности.

Неправительственная организация не уточнила, какую ответственность предусматривают законы Китая за подобные нарушения. Но сообщение прозвучало на фоне очередного обострения американо-китайских отношений. Президент США Дональд Трамп призвал Apple вывести производство из Китая.

Глава компании Тим Кук выступил против введенных пошлин, пожаловавшись на преимущества, полученные конкурентами.