Apple попала на штраф €1,1 млрд во Франции

Аpple использовала антиконкурентные методы для продажи своей продукции. За это французское антимонопольное ведомство обязало компанию выплатить 1,1 миллиарда евро в качестве штрафа.

«Apple обвиняется во внедрении во Франции в своей сети распространения электронных продуктов (за исключением iPhone) трех антиконкурентных методов», — приводит РИА «Новости» цитату из коммюнике ведомства.

Речь идет о сговоре сотрудников компании с конкурентами. Как выяснилось, Аpple договорилась с другими компаниями и оптовиками об установке цен на продукцию, таким образом «стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple».

По словам президента французского ведомства Изабелль де Сильвы, штраф американской компании стал самым крупным. Кроме Аpple, под взыскания попали компании Tech Data и Ingram Micro, которые обязали выплатить по 76,1 миллиона евро и 62,9 миллиона евро соответственно.

В начале марта Apple отложила производство iPhone SE 2. Гаджет должен был стать бюджетным продуктом компании, но выходу смартфона помешало распространение коронавируса. Из-за появления инфекции возникли проблемы с поставками системных плат.