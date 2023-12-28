Мир 28 декабря 2023, 14:49 Apple получила временное разрешение на продажу нарушающих патент умных часов Apple возобновит продажи умных часов Watch Series 9 и Ultra 2 Stanislav Kogiku/AFLO/globallookpress

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Американская компания Apple снова начнет продавать часы Watch Series 9 и Ultra 2. Апелляционный суд выдал корпорации временное разрешение на продажу. Об этом Apple сообщила на своем официальном сайте.

Споры вокруг умных часов этой фирмы возникли после того, как технологическая компания Masimo пожаловалась на использование ее патента. Часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 оснастили датчиками измерения сердцебиения и уровня кислорода в крови, уже запатентованными ранее разработчиком медоборудования.

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Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила Apple продавать две модели часов. В ответ корпорация обратилась в апелляционный суд, который дал временное разрешение на продажу.

«Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, включая функцию измерения кислорода в крови, снова станут доступны для покупки в США в магазинах Apple Store начиная с сегодняшнего дня», — указали на сайте компании.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер предположил, что Apple собирается вернуться в Россию. Он добавил, что корпорация ищет сотрудников со знанием русского языка.