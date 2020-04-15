Apple открыла доступ к перемещению людей для борьбы с коронавирусом

Компания Apple внесла свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Программисты открыли данные использования Apple Maps с перемещениями людей. Вся статистика анонимна.

«Сегодня компания Apple представила инструмент отслеживания статистических данных из Карт Apple, который поможет специалистам всего мира в их важной работе по борьбе с пандемией», — говорится в сообщении на официальном сайте Apple.

На специальном ресурсе можно узнать статистику передвижений пешком, поездок на авто и общественном транспорте жителей крупнейших городов в 63 странах. В компании выразили надежду, что эта информация поможет местным властям принять необходимые меры для защиты людей. Никаких личных данных людей Apple не раскрывает.

В режиме самоизоляции сейчас живет много людей во всем мире. Власти рекомендуют максимально ограничить передвижение и посидеть пока дома, чтобы предотвратить распространение инфекции. По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в мире уже перевалило за два миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали почти 127 тысяч инфицированных.