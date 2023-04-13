Мир 13 апреля 2023, 09:26 Apple отказалась от использования российских драгоценных металлов в смартфонах — СМИ «Коммерсант»: Apple отказалась от золота, тантала и вольфрама из России Unsplash

Читать 360tv в

Американская компания Apple отказалась использовать драгоценные металлы из России при производстве смартфонов. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В отчете компании за март 2023 года сказано, что по требованию правительства США Apple не может закупать золото, тантал и вольфрам из России. При этом в документе отметили, что «яблочные» все еще получают вольфрам с завода «Молирен» в Подмосковье.

Реклама

Южнокорейский Samsung от использования металлов из России после начала специальной операции не отказывался. В отчетности компании говорится, что она закупает необходимое сырье у «Красцветмета», Московского завода по обработке спецсплавов, «Уралэлектромеди», Новосибирского аффинажного завода, Соликамского магниевого завода, Новосибирского аффинажного завода и «Гидрометаллурга».

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что продукцию российских предприятий для производителей смартфонов могут компенсировать в Индии и Китае.

«В целом даже можно сказать, что если в США отказались напрямую покупать металл в России, то они просто купят его в другой стране, которая сама докупает его в России», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России начали продавать электронику со скидкой из-за переполненности складов.