Apple оставила тайное послание в ролике с презентацией новых продуктов
На послание обратил внимание пользователь Gcarsk на Reddit. Он опубликовал скриншот того, что возникает на экране совсем ненадолго на временном отрезке 01:23.
Код ошибки «09102019» позволяет догадаться, что компания отсылает к 10 сентября, когда проходила презентация. В том же послании утверждается, что было бы неплохо спрятать «пасхальное яйцо» в этом моменте для фанатов Apple.
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Для расшифровки сообщения понадобилось перевести нули и единицы в ascii-формат. Получилось вот так:
«Итак, вы нашли время, чтобы расшифровать это? Мы вас любим».
10 сентября в калифорнийском Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Компания представила линейку смартфонов, серию умных часов Apple Watch, седьмое поколение iPad и новые сервисы. Среди новинок iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max Pro, часы с постоянно включенным дисплеем, iPad с собственной операционной системой, подписки на видеоконтент и игры.