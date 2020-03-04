Apple опубликовала лучшие фото, снятые на iPhone в ночном режиме

Корпорация Apple отобрала шесть победителей конкурса на лучшие фотографии, снятые на iPhone в ночном режиме. Первые два места заняли фотографы из России.

Фотографы со всего мира с удовольствие откликнулись на предложение компании принять участие в конкурсе фотографий в ночном режиме. В топ лучших вошли снимки Константина Чалабова, Андрея Мануилова. Фото россиянина Рустама Шагиморданова заняло четвертое место. Все фотографии были сделаны на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в режиме Night mode.

Отобранные работы разместят в специальной галерее на сайте Apple, а также на странице компании в Instagram и рекламных щитах по всему миру. Специалисты компании на сайте написали о своих чувствах, которые у них вызвала каждая фотография.

Apple отобрала еще троих фотографов — Митсун Сони из Индии, Рубен П. Бескос из Испании, а также Ю «Эрик» Чжана из Китая.