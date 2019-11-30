Apple объяснила обозначение Крыма российским в «Погоде»
Представители Зеленского обратились в Apple из-за КрымаПодробнее
Она пояснила, что специалисты компании никак не изменяли карты для пользователей за пределами России. Новые обозначения были введены именно для российских граждан из-за нового законодательства.
«Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах, и вносим изменения по требованию закона», — сказала Мюллер Reuters.
Пресс-секретарь Apple также добавила, что компания проводит «углубленный анализ» того, как сотрудники обрабатывают в сервисах спорные территории и границы. В результате в будущем могут вноситься изменения.
Ранее представители президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направили запросы в Applе из-за обозначения полуострова частью России.
Перед этим стало известно, что корпорация устранила ошибку в приложении «Погода», где крымские города не были отмечены территорией какого-либо государства.