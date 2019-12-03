Apple назвала лучшие приложения и игры App Store 2019 года
В описании подборки старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу Фил Шиллер отметил, что все игры и приложения, которые попали в этот рейтинг, созданы как большими, так и малыми студиями разных стран мира.
Лучшие приложения Apple 2019
По версии компании лучшим приложением для iPhone стала фотокамера Spectre Camera от разработчика Lux Optics. Оно создано с использованием искусственного интеллекта, который позволяет снимать фотографии с длинной выдержкой.
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Для iPad лучшим приложением года стало Flow от разработчика Moleskine. Это — электронный аналог популярных блокнотов Moleskine. Приложение дает пользователям простор для рисования и записи текста, предоставляя для этих целей огромный выбор различных инструментов и возможностей.
Лучшим приложением для Mac компания признала Affinity Publisher от компании Serif Labs. Оно создано для верстки и создания дизайна разнообразной печатной продукции. Приложение доступно для пользователей различного уровня: и профессионал, и новичок сможет разработать в нем собственные баннеры, фотокниги или листовки.
Для Apple TV лучшим приложением признали The Explorers. Оно позволяет систематизировать «визуальный инвентарь» мира природы через видео и фотографии. Приложение создавалось специально для ученых, художников и исследователей, которым необходимо упорядочить накопленные знания.
Лучшие игры Apple 2019
Для iPhone — Sky: Children of the Light от разработчика Flower и Journ. Игру не нужно приобретать — она доступна для скачивания бесплатно, но предполагает встроенные покупки. Сюжет разворачивается в царстве Неба, где пользователям предстоит играть за Детей света.
Для iPad лучшей игрой признали Hyper Light Drifter от Heart Machine. Этот экшн уже собрал множество престижных наград в различных номинациях и заслужил признание игровых критиков. По сюжету пользователь попадает в будущее, где становится Бродягой. Он должен собрать «забытые знания, утерянные технологии и раздробленные истории», путешествуя по землям Похороненного Времени.
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Для Mac компания выбрала в качестве лучшей игры GRIS от разработчика Devolver. Действие сюжета разворачивается вокруг жизни наивной девочки Грис, которая закрылась в собственном мире. Причиной этому — боль, которая окружает ее в реальности.
Для Apple TV лучшей игрой стала Wonder Boy: The Dragon’s Trap от DotEmu. Это ремейк классического сюжета, который появился еще в 1989 году. Главный герой — молодой человек, который наполовину превратился в ящерицу. Он не боится новых приключений и умеет трансформироваться в различных существ.
Лучшей игрой в Apple Arcade стала Sayonara Wild Hearts от авторов Year Walk. Ее смысл довольно простой — пользователю необходимо собирать сердечки. Однако подача этой игры заставляет взглянуть на нее по-новому. Sayonara Wild Hearts подается как стильный боевой мюзикл.