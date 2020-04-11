Apple Music выделила $50 млн для поддержки музыкантов в период пандемии

Музыкальная служба Apple Music создала фонд для поддержки независимых звукозаписывающих компаний. Организация внесла в него 50 миллионов долларов.

Как сообщает «Коммерсант», эти деньги будут выплачиваться как аванс в счет будущих роялти (вид лицензионного вознаграждения — прим. ред.).

Это позволит независимым музыкантам продолжать заниматься творчеством. Отмечается, что на выплаты могут рассчитывать лейблы, чей доход составляет не менее 10 тысяч долларов в квартал. По мнению Apple Music, этот показатель отражает, что музыканты действительно работают.

В России пока таких примеров мало. В основном, на помощь приходит немузыкальный бизнес. Так, например, недавно Сбербанк проспонсировал нескольких онлайн-концертов. Они транслировались на платформе одного из популярных онлайн-кинотеатров.

Ранее сообщалось, что Apple и Google объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать систему, которая сможет отслеживать контакты заразившихся коронавирусной инфекцией.