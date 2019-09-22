Аппаратуру для прослушки нашли в вентиляции кабинета главы ГБР Украины

Как сообщил глава ГБР, аппаратура для прослушки была обнаружена в вентиляционной системе его кабинета. Он опасается, что неизвестные могли заполучить с ее помощью много секретных сведений.

ГБР пришло с обысками в банк Порошенко Подробнее

По мнению главы Бюро, какие-то специалисты профессионально вмонтировали прослушку вентиляцию.

«Работали специалисты. Стоит „прослушка“ в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведет», — приводит слова главы ГБР Украины Ura.ru. Он также предположил, что за установкой прослушивающего устройства может стоять кто-то из местных политиков, дела в отношении которых расследует его ведомство.

«На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями — да. В том числе, резонансных», — считает глава ГБР Украины.

Труба подчеркнул, что сейчас в его кабинете работает следственно-оперативная группа, в том числе взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.