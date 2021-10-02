Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия

Европейский космический аппарат BepiColombo приблизился к планете Меркурий и передал на Землю первые снимки ее поверхности. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).

Первый из шести запланированных пролетов над планетой BepiColombo совершил 1 октября, около 23:34 по Гринвичу (02:34 по московскому времени). Он приблизился к Меркурию на расстояние примерно 200 километров.

Пока аппарат передал снимки северного полушария планеты, сделанные с расстояния 2420 километров. На фото с разрешением 1024×1024 пикселей можно рассмотреть кратеры на поверхности Меркурия.

В ходе этой исследовательской миссии к Меркурию должны быть доставлены два орбитальных аппарата для изучения этой планеты и окружающего пространства. Планируется, что зонды достигнут цели к декабрю 2025 года.