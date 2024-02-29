Мир 29 февраля 2024, 22:36 «Апокалипсис». Слуцкий оценил последствия столкновения НАТО с Россией Слуцкий: итогом столкновения России и НАТО станет ядерная война РИА «Новости»

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Худшим сценарием для НАТО в случае столкновения с Россией станет ядерная война и апокалипсис. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.

«[Министр обороны США Ллойд] Остин не понимает одного: „возможное“ столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем — ядерной войной и апокалипсисом», — сказал он.

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По словам политика, заявление Остина является манипуляцией на грани адекватности. Россия никому не угрожает, но в случае любого нападения она даст мгновенный отпор. Об этом в ходе послания Федеральному собранию напомнил президент Владимир Путин

Глава Пентагона ранее заявил, что в случае поражения Вооруженных сил Украины конфликт не остановится, за ним последует реальное столкновение России и НАТО. По мнению Остина, на фоне успешного продвижения ВС России в зоне боевых действий подобное развитие событий кажется вполне возможным.