В чешском Сенате задумались о возможности обвинить президента республики Милоша Земана в измене Родине. В России поступок иностранных парламентариев сочли примером внешнего управления.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что подача конституционной жалобы на главу государства является абсурдом. Слова политика привел ТАСС.

Земан, напомнил он, указал на отсутствие доказательств причастности России к взрывам в Врбетице. Чешский Сенат при этом полагает, что глава государства якобы «рассекретил сведения, которые не подлежали огласке».

«То есть огласке подлежала явная ложь, а президент Земан взял и вдруг раскрыл правду. <…> Если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда», — подчеркнул депутат.

В случае подобного исхода, сказал Слуцкий, Прага вполне сможет соревноваться с Киевом за «звание образцово-показательной территории внешнего управления». Сделанное сенаторами заявление он счел продиктованным за пределами Чехии.

«Коллективный Запад готов даже лидеров государства назвать изменниками Родины, если их высказывания идут в разрез с курсом мейнстрима на демонизацию России», — заключил Слуцкий.