Мир 31 марта 2023, 19:16 «Апофеоз лицемерия». Небензя осудил высказывания Запада о непрекращении огня на Украине Небензя обвинил США и западные страны в лицемерии за высказывания об Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

США и другие западные страны заявляют о недопустимости прекращения огня на Украине, демонстрируя апофеоз лицемерия, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он резко осудил подобные высказывания, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, сообщил ТАСС.

Небензя обратил внимание, что Запад пытается выставить себя поборником мира, но при этом продолжает накачивать Украину оружием.

Реклама

Одновременно с этим в Вашингтоне и европейских столицах звучат заявления о недопустимости прекращения огня на Украине, добавил он. По его мнению, это является попыткой реакции на последние международные инициативы по урегулированию ситуации.

Постпред выразил уверенность, что на Украине уже давно наступил бы мир, если бы Соединенные Штаты вместе с союзниками прекратили поставлять оружие в страну и не заставляли украинские власти бросать тысячи новых призывников в «бессмысленную мясорубку».

По словам дипломата, если углубляться в историю, то конфликта на Украине не было бы вообще, если бы США и их партнеры не устроили в этой стране госпереворот в 2014 году. Однако в итоге они привели к власти русофобов, националистов и нацистов,