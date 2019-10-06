Аплодирующий убийствам мужчина распугал зрителей на показе «Джокера»

В кинотеатрах по всему миру продолжается прокат нового фильма о безумном злодее — Джокере. На одном из сеансов в Нью-Йорке зрителей насторожил мужчина, хлопающий во время сцен убийств. Они решили покинуть зал из-за такого неадекватного поведения.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел в нью-йоркском кинотеатре AMC Empire. По словам зрителей, их напугала реакция парня на некоторые сцены насилия в фильме. Они опасались за свою безопасность и ушли с показа.

«Это тот парень, который на протяжении всего „Джокера“, плевался в людей и хлопал в ладоши, когда главный герой кого-то убивал», — написал в Twitter один из посетителей кинозала и опубликовал фотографию с молодым человеком.

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Как оказалось, охрана вывела нарушителя спокойствия не сразу. Первым его задержал некий мужчина, который так же смотрел фильм. После первой публикации появилась вторая, но уже с фотографией «спасителя».

«Это парень, который спокойно противостоял нарушителю и взял ситуацию под контроль, пока не пришла охрана. Все выходили, жали ему руку и называли героем. Я спросил его имя, на что он сказал: „V —значит Вегас“. Не все герои носят маски, ребята» — рассказал автор снимков.

Позже к залу подошла служба безопасности, которая забрала неадекватного мужчину. Многие очевидцы заверяли, что перед началом сеанса он выпил бутылку текилы.

Фильм «Джокер режиссера Тодда Филлипса в России вышел на экраны 3 октября 2019 года.