Апельсины полетели в полицию в Афинах

Митингующие, недовольные ограничениями из-за коронавируса, забросали полицейских апельсинами на площади Синтагма возле парламента в центре Афин. Об этом сообщило издание «Прото тема».

Небольшие столкновения участников демонстрации и правоохранителей произошли во второй половине дня 14 февраля. На митинг пришло около 400 человек, которые узнали об акции через соцсети. Они требовали отменить обязательное ношение маски.

Люди держали в руках флаги Греции и исполняли национальный гимн. Несколько человек развернули большой прозрачный баннер с надписью «Маска — это намордник. Хотим вернуть наши жизни. Мы боремся за свои права».

«Инциденты начались, когда кто-то из собравшихся бросил в полицию апельсины», — говорится в сообщении.

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