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    14 февраля 2021, 20:35

    Апельсины полетели в полицию в Афинах

    Алена Макаренко

    Митингующие, недовольные ограничениями из-за коронавируса, забросали полицейских апельсинами на площади Синтагма возле парламента в центре Афин. Об этом сообщило издание «Прото тема».

    Апельсины полетели в полицию в Афинах

    Небольшие столкновения участников демонстрации и правоохранителей произошли во второй половине дня 14 февраля. На митинг пришло около 400 человек, которые узнали об акции через соцсети. Они требовали отменить обязательное ношение маски.

    Люди держали в руках флаги Греции и исполняли национальный гимн. Несколько человек развернули большой прозрачный баннер с надписью «Маска — это намордник. Хотим вернуть наши жизни. Мы боремся за свои права».

    «Инциденты начались, когда кто-то из собравшихся бросил в полицию апельсины», — говорится в сообщении.

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    Ранее в Греции заявили о превосходной эффективности вакцины «Спутник V» даже после приема одной ее дозы. Эффективность составила 91,6%. Результаты клинического испытания показывают сильную защиту (более 87%) во всех возрастных группах участников независимо от пола.