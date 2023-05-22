Мир 22 мая 2023, 19:01 Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов главы Гагаузии Апелляционная палата Комрата признала победу Гуцул на выборах главы Гагаузии РИА «Новости»

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Апелляционная палата Комрата признала результаты выборов глава председателя автономии Гагаузия в составе Молдавии, на которых победу одержала выдвиженец от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Апелляционная палата постановила признать мандат избранного главы и признать результаты выборов», — указали в суде.

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Сторонники партии «Шор» в момент оглашения вердикта собрались рядом со зданием суда и встретили радостное известие криками «Победа!».

По законодательству Гагаузии ЦИК в течение суток после заседания суда обязан вынести официальное решение об итогах выборов. После этого за 30 дней глава Народного собрания должен собрать торжественное заседание, на котором глава Гагаузии принесет присягу.

Второй тур выборов главы Гагаузии прошел 14 мая, Евгения Гуцул одержала победу, набрав 52,34% голосов.

Срок полномочий нового главы региона составит четыре года, он займет место в правительстве Молдавии.

Ранее сообщалось, что молдавские силовики провели обыски в ЦИК Гагаузии по подозрению в подкупе избирателей.