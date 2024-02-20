Важное 20 февраля 2024, 12:29 Апелляцию России по делу ЮКОСа отклонили Суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Апелляцию России по делу ЮКОСа отклонили. Решение принял Апелляционный суд Амстердама, сообщило РИА «Новости».

«Суд сделал вывод о том, что даже если бы Россия своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены», — указали в документе.

Реклама

Около 10 лет идет разбирательство между Россией и основными владельцами ЮКОСа. Постановлением от 2014 года Международный суд в Гааге обязал выплатить владельцам компании свыше 50 миллиардов долларов за то, что Россия якобы специально обанкротила их. Но исполнение этого решения временно отложили. Вернулись к этому вопросу только в 2020 году. За счет процентов сумма компенсации выросла почти до 60 миллиардов долларов.

Спустя год Апелляционный суд Соединенных Штатов отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 57 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года Высокий суд Лондона отказал РФ в государственном иммунитете.