Депутат Ананских отреагировал на слова «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2» Подробнее

По информации ИА НСН, Эллен Эвиг Ергенсен заявила, что жалобу приняли в установленные сроки. Кто обратился в суд с апелляцией, она не уточнила.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко. Он отметил, что запуск «Северного потока — 2» приведет к экономическому удушению Украины.