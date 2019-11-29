Апелляция по строительству «Северного потока — 2» поступила в Данию
В Апелляционный совет по вопросам энергетики в Дании отправили апелляцию на одобрение Датским энергетическим агентством (ДЭА) маршрута российского газопровода «Северный поток — 2», сообщил ТАСС со ссылкой на представителя совета Эллен Эвиг Ергенсен.
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По информации ИА НСН, Эллен Эвиг Ергенсен заявила, что жалобу приняли в установленные сроки. Кто обратился в суд с апелляцией, она не уточнила.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко. Он отметил, что запуск «Северного потока — 2» приведет к экономическому удушению Украины.