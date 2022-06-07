АПЭК предрекло отставку пяти губернаторов осенью

Осенью свои посты могут покинуть пять глав субъектов России. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на майский доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Наиболее возможным считается уход губернатора Хакасии Валентина Коновалова, который занимает пост с 2018 года. Высокая вероятность отставки главы Коми Владимира Уйбы, губернатора Красноярского края Александра Усса и руководителей Оренбургской и Орловской областей — Дениса Паслера и Андрея Клычкова.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов сообщил, что для указанных губернаторов ведущие к отставке факторы перевешивают показатели устойчивости. При этом ротации нельзя исключать и в летний период. Но наиболее вероятными месяцами считаются сентябрь и октябрь.