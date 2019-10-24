AP: Зеленский три часа совещался из-за давления Трампа

Зеленский собрал в Киеве на совещание небольшую группу советников еще 7 мая. Большую часть трехчасовой дискуссии соратники посвятили обсуждению того, как избежать того, чтобы не оказаться причастными к американским выборам и не поддаваться на давление Вашингтона.

Бывшему актеру в ту пору предстояло принять эпохальное, самое важное решение, а именно — куда он поведет Украину. И вопрос был не только о выборе между условным Западом (НАТО, ЕС и прочее) и Россией, а еще и между американскими демократами и республиканцами.

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Совещание 7 мая прошло при участии двух главных помощников Зеленского, Андрея Ермака и главы офиса президента Андрея Богдана. В обсуждении также участвовали глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и бывший американский дипломат Амос Хохштайн, состоящий в наблюдательном совете компании. Хохштайн, к слову, — бывший дипломат, который консультировал Байдена по вопросам Украины при администрации Обамы.

На совместной пресс-конференции 25 сентября с Трампом в ООН в Нью-Йорке Зеленский отрицал, что на него оказывалось давление с целью расследования дела Байдена.

«Извините, но я не хочу участвовать в демократических, открытых выборах США», — сказал тогда украинский лидер.