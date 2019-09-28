AP: на старте расследования по делу Байдена помогали выходцы из СССР

Экс-генпрокурор Украины выступил против Байдена Подробнее

В начале расследования помощь оказывали жители американского штата Флорида Лев Парнас и Игорь Фруман. Они родились на территории СССР, но позднее переехали в Соединенные Штаты. В материале агентства сказано, что ранее эти граждане перевели около 480 тысяч долларов на счета нескольких политических комитетов, которые выступали в поддержку республиканцев и американского лидера Дональда Трампа. По данным агентства, такие действия позволило им сблизиться с руководством Республиканской партии, а также удостоиться встреч с президентом в его поместье Мар-а-Лаго и в Белом доме.

В публикации сказано: Фруман и Парнас посетили Украину и способствовали там встречам Джулиани с некоторыми официальными лицами, например, Юрием Луценко, который был генеральным прокурором. Джуалиани был уверен, что Украина займется расследованием действий сына Байдена. Парнас и Фруман — фигуранты судебного разбирательства. Истцы требуют, чтобы они вернули долги.

На персону Джулиани средства массовой информации обратили внимание после крупного скандала в Вашингтоне, связанного с заявлениями некоего сотрудника разведки США об оказании Дональдом Трампом в телефонной беседе давления на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы целью президента США было побуждение Киева к помощи администрации Белого дома переизбраться на второй срок (выборы должны состояться в 2020 году). Тогда были высказаны предположения, что Дональд Трамп попросил своего украинского коллегу расследовать действия сына Байдена. За это глава Белого дома пообещал Киеву военную и финансовую помощь.

Пиарщики Трампа запустили в Facebook кампанию против импичмента Подробнее

24 сентября Палата представителей Конгресса, которая контролируется демократами, объявила о начале процедуры импичмента в отношении представителя Республиканской партии Дональда Трампа. Основанием для этого были как раз эти подозрения. Демократа Байдена сейчас называют наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.

Джулиани ратует за разбирательство на Украине дела Байдена и его сына. Он утверждает, что Байден во время своего вице-президентства мог давить на Киев с целью прекращения расследования по делу украинской газовой компании Burisma, которая связана с его сыном Хантером.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму беседы президентов США и Украины, состоявшейся в июле. Из нее последовало, что Трамп не просил Зеленского инициировать расследование в отношении Хантера Байдена и не предлагал за это военную и финансовую помощь Украине.