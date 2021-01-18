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    18 января 2021, 07:28

    AP: ФБР начало проверку бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена

    Наза Салех Захи

    Американские военные опасаются, чтобы бойцы Национальной гвардии могут устроить атаку или иным способом атаки или иным способом угрожать безопасности во время инаугурации Джо Байдена. В связи с этим ФБР проводит проверку. Об этом сообщило агентство Associated Press.

    Не исключено, что некоторые служащие Нацгвардии, которые должны защищать Вашингтон в ближайшие дни и во время инаугурации, могут быть опасны для будущего президента и гостей церемонии. Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил агентству, что власти знают о потенциальной угрозе, командующие предупреждены, они будут начеку.

    ФБР начало проверку больше недели назад. Она должна завершиться к 20 января. Маккарти и другие представители американское власти отметили, что никаких доказательств такой угрозы пока не найден.

    «Мы постоянно следим за этим, проводим проверки людей, задействованных в операции, по второму и третьему разу… Нам необходимо задействовать все механизмы для тщательной проверки тех мужчин и женщин, которые будут заниматься подобными операциями», — подчеркнул Маккарти.

    ФБР проверяет по спискам наблюдения и базам данных ведомства имена нацгвардейцев. Бывший инспектор ФБР по национальной безопасности в Сиэтле уточнил, что в таких базах могут быть сведения о проблемах, связанных с терроризмом.

    О том, что 15 тысяч бойцов Национальной гвардии прибыли в американскую столицу для охраны инаугурации президента США, сообщил телеканал MSNBC. Торжественное вступление Байдена в должность главы государства пройдет 20 января.

    Ранее сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение о том, какая политика будет проводиться Штатами в отношении России во время президентства Байдена.