AP: ФБР начало проверку бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена

Не исключено, что некоторые служащие Нацгвардии, которые должны защищать Вашингтон в ближайшие дни и во время инаугурации, могут быть опасны для будущего президента и гостей церемонии. Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил агентству, что власти знают о потенциальной угрозе, командующие предупреждены, они будут начеку.

ФБР начало проверку больше недели назад. Она должна завершиться к 20 января. Маккарти и другие представители американское власти отметили, что никаких доказательств такой угрозы пока не найден.

«Мы постоянно следим за этим, проводим проверки людей, задействованных в операции, по второму и третьему разу… Нам необходимо задействовать все механизмы для тщательной проверки тех мужчин и женщин, которые будут заниматься подобными операциями», — подчеркнул Маккарти.

ФБР проверяет по спискам наблюдения и базам данных ведомства имена нацгвардейцев. Бывший инспектор ФБР по национальной безопасности в Сиэтле уточнил, что в таких базах могут быть сведения о проблемах, связанных с терроризмом.

О том, что 15 тысяч бойцов Национальной гвардии прибыли в американскую столицу для охраны инаугурации президента США, сообщил телеканал MSNBC. Торжественное вступление Байдена в должность главы государства пройдет 20 января.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение о том, какая политика будет проводиться Штатами в отношении России во время президентства Байдена.