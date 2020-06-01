AP: более 4000 человек в США задержали в ходе протестов

Полиция арестовала около 4,1 тысячи человек из-за массовых беспорядков в США. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Данные о задержании привело агентство Associated Press. Чаще всего люди оказывались в полицейских участках за мародерство, нарушение комендантского часа, перекрытие дорог. К слову, комендантский час ввели в Атланте, Денвере, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго. Не менее пяти тысяч солдат и летчиков Нацгрвадии привлекались для сдерживания демонстрантов в 15 штатах, а также в округе Колумбия и в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что митингующие в американской столице сожгли флаг США и автомобиль, а также разбили стекла в некоторых зданиях. В частности, пострадал особняк XIX века с офисами внутри.

Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против акционеров. Силы Национальной гвардии также участвовали в разгоне толпы. На фоне происходящих беспорядков появились даже новости о том, что главу Белого дома Дональда Трампа уводили в подземный бункер. По данным СМИ, он провел в убежища около часа.

Общественный пожар вспыхнул в Соединенных Штатах из-за смерти 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он скончался после жесткого задержания. Один из стражей порядка коленом прижал шею мужчины, из-за чего тот не мог дышать. Беспорядки начались в этом городе, но позже распространились по всей стране. После скандала полицейских, участвовавших в этих событиях уволили.