Приемный сын участников группы Die Antwoord обвинил их в насилии

Приемный сын участников популярной электронной музыкальной группы Die Antwoord обвинил их в насилии. Об этом сообщило издание NME.

Подросток Габриэль дю През заявил, что Уоткин Тюдор Джонс и Анри Дю Туа обращаются с ним словно с рабом.

«Я не чувствовал любви от них. Было время, когда они заставляли догола раздеваться моих брата и сестру при покупке одежды», — рассказал 20-летний молодой человек.

Он сообщил, что страдает врожденной гипогидротической эктодермальной дисплазией. Его недуг становился объектом порицания со стороны мужчин.

«Они говорили мне, что я король ада и могу сжигать людей», — заявил дю През.

По признанию подростка, его 14-летняя сестра иногда оказывалась обнаженной в ванне с Дю Туа.

«Это очень странно, ведь она такая маленькая», — заключил он.

Хип-хоп-группа Die Antwoord была образована в 2008 году в Южно-Африканской Республике. Популярность исполнители приобрели после выхода клипа на песню Enter the Ninja.