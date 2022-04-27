Приемный сын участников группы Die Antwoord обвинил их в насилии
NME: приемный сын участников музыкальной группы Die Antwoord обвинил их в насилии
Приемный сын участников популярной электронной музыкальной группы Die Antwoord обвинил их в насилии. Об этом сообщило издание NME.
Подросток Габриэль дю През заявил, что Уоткин Тюдор Джонс и Анри Дю Туа обращаются с ним словно с рабом.
«Я не чувствовал любви от них. Было время, когда они заставляли догола раздеваться моих брата и сестру при покупке одежды», — рассказал 20-летний молодой человек.
Он сообщил, что страдает врожденной гипогидротической эктодермальной дисплазией. Его недуг становился объектом порицания со стороны мужчин.
«Они говорили мне, что я король ада и могу сжигать людей», — заявил дю През.
По признанию подростка, его 14-летняя сестра иногда оказывалась обнаженной в ванне с Дю Туа.
«Это очень странно, ведь она такая маленькая», — заключил он.
Хип-хоп-группа Die Antwoord была образована в 2008 году в Южно-Африканской Республике. Популярность исполнители приобрели после выхода клипа на песню Enter the Ninja.