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    27 апреля 2022, 15:16

    Приемный сын участников группы Die Antwoord обвинил их в насилии

    NME: приемный сын участников музыкальной группы Die Antwoord обвинил их в насилии

    Максим Зинкин

    Приемный сын участников популярной электронной музыкальной группы Die Antwoord обвинил их в насилии. Об этом сообщило издание NME.

    Подросток Габриэль дю През заявил, что Уоткин Тюдор Джонс и Анри Дю Туа обращаются с ним словно с рабом.

    «Я не чувствовал любви от них. Было время, когда они заставляли догола раздеваться моих брата и сестру при покупке одежды», — рассказал 20-летний молодой человек.

    Он сообщил, что страдает врожденной гипогидротической эктодермальной дисплазией. Его недуг становился объектом порицания со стороны мужчин.

    «Они говорили мне, что я король ада и могу сжигать людей», — заявил дю През.

    По признанию подростка, его 14-летняя сестра иногда оказывалась обнаженной в ванне с Дю Туа.

    «Это очень странно, ведь она такая маленькая», — заключил он.

    Хип-хоп-группа Die Antwoord была образована в 2008 году в Южно-Африканской Республике. Популярность исполнители приобрели после выхода клипа на песню Enter the Ninja.