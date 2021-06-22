Антонов заявил о направлении предложений России к США после саммита в Женеве

Россия направила Соединенным Штатам ряд предложений по развитию договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Сегодня в первые часы своего пребывания в США в здании нашего посольства мы направили серию предложений американским коллегам о встречах, о необходимости серьезного разговора о том, как мы будем жить вместе», — рассказал дипломат. Его процитировал ТАСС.

Антонов также сообщил, что он лично «отправил ряд обращений в различные организации США» для встречи с руководством тех или иных структур. Посол намерен обсудить российско-американские отношения.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел в Женеве 16 июня. По итогам переговоров лидеры двух стран озвучили совместное заявление, которое посвящено-контролю над стратегическими вооружениями.

Также в рамках саммита было решено, что послы обоих стран вернуться к работе. Антон прилетел в США уже 20 июня. Американский посол должен вернуться в Россию в ближайшее время. Стороны скоро займутся восстановлением работы по выдаче виз.