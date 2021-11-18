Антонов заявил, что США затянули с продлением виз российским дипломатам

Американские сотрудники консульств затянули продление виз почти 60 дипломатам из России, находящимся на территории США. Из РФ же в Штаты не могут въехать порядка 40 сотрудников посольств. Об этом ТАСС сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников, которым американская сторона затягивает продление виз», — рассказал он, добавив, что во въезде отказывают и членам семей дипломатов.

Причиной этому всему Антонов видит желание США переложить ответственность за сложности на Москву, что, по его мнению, не является правдой. Дипломат добавил, что со стороны Штатов недавно поступала инициатива выслать 300 работников из РФ, которых в таком количестве там нет, что означало бы полное закрытие российских загранучреждений.

Однако Антонов все же выразил надежду на восстановление нормальной работы между двумя странами, хотя кардинальных изменений ждать и не следует. Россия прилагает максимум усилий к тому, чтобы улучшить ситуацию, подчеркнул посол.