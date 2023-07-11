Мир 11 июля 2023, 04:59 Антонов заявил, что США готовят общественное мнение к принятию решений против России Антонов: США готовят американцев к принятию решений против России на саммите НАТО РИА «Новости»

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что накануне саммита НАТО обстановка в информационном поле США накалилась до предела. Белый дом делает все, чтобы общество одобрило любые антироссийские решения, которые будут приняты на встрече стран-членов блока. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», — отметил Антонов.

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Меры, предпринимаемые Западом, создают все большие преграды на пути выхода из обострившегося военно-политического кризиса. Он чреват самыми серьезными последствиями для международной безопасности, заключил посол.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе. По ее мнению, там будет разыгран красивый спектакль в поддержку украинской стороны.