Антонов заявил, что Россия не провоцирует мировой продовольственный кризис

Россия отвергла обвинения в том, что она провоцирует продовольственный кризис в мире. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Он напомнил, что это санкции Запада привели к ограничению экспортных возможностей.

По его словам, обвинения в адрес российской стороны в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса являются деструктивными.

«Коллеги хотят заставить остальной мир забыть, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора», — отметил Антонов. Его слова приведены в официальном Telegram-канале дипмиссии РФ в США.

Он подчеркнул, что Россия будет и дальше выполнять международные обязательства по поставкам на рынок энергоносителей, сельскохозяйственной продукции, удобрений. По его мнению, ситуация могла бы сложиться по-другому, если бы некоторые государства не создавали искусственные сложности.

«Американцы в очередной раз передергивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников», — сказал он, комментируя заявление о влиянии РФ на ситуацию с продовольствием в мире.

После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран объявил о серьезных санкциях в отношении РФ. Заморожена часть золотовалютных резервов, ограничительные меры коснулись сферы высокотехнологичной продукции и банковского сектора.

Ранее Антонов заявил, что Россия не угрожает Соединенным Штатам и их союзникам.