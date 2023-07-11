Мир 11 июля 2023, 05:14 Антонов заявил, что отношения России и Запада скатываются к самому неблагоприятному исходу Антонов: ситуация скатывается к неблагоприятному исходу в противостоянии России и НАТО РИА «Новости»

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Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что в преддверии саммита НАТО ситуация в противостоянии альянса и России скатывается к самому неблагоприятному исходу. Комментарий дипломата по этому поводу опубликовали в Telegram-канале посольства.

«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии России и государств альянса», — сказано в сообщении.

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А принимаемые Западом меры создают все преграды на пути прекращения «острейшего военно-политического кризиса». Антонов выразил уверенность, что кризис грозит самыми серьезными последствиями для международной безопасности.

Атмосфера в информационном поле США накалилась и общественное мнение готовят к тому, чтобы одобрить все решения, которые будут приняты на саммите НАТО против России.

Ранее сообщалось, что НАТО впервые со времен холодной войны согласовал план по ответным мерам на возможную атаку со стороны России.