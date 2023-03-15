Мир 15 марта 2023, 02:25 Антонов заявил, что американские самолеты не должны приближаться к границам России Посол Антонов: американским кораблям и самолетам нечего делать вблизи границ России РИА «Новости»

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американским кораблям и самолетам не место у границ России. Такое мнение дипломат высказал в беседе с ТАСС по окончании консультаций в Госдепе по поводу перехвата беспилотника MQ-9 над Черным морем.

«Самое главное, что я считаю, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации», — сказал Антонов.

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В качестве примера дипломат предложил представить реакцию США, если вдруг такой беспилотник появится неподалеку от Нью-Йорка или Сан-Франциско.

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«Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?» — задал риторический вопрос российский посол.

Говоря об американском аппарате, появившимся в небе над Черным морем, Антонов напомнил, что этот беспилотник может нести 1,7 тысячи килограмм взрывчатки или несколько бомб.

Ранее Антонов назвал провокацией появление американского дрона над Черным морем. БПЛА MQ-9 14 марта нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над морской акваторией.