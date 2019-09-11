Антонов встретился с женой Бута и обсудил дальнейшие шаги

Российский посол в США Анатолий Антонов встретился с супругой находящегося в американской тюрьме Виктора Бута и его адвокатами. Дипломат заверил, что сделает все возможное для обеспечения россиянина необходимой помощью и дальнейшего освобождения.

«Они (впечатления от встречи с Аллой Бут) смешанные», — рассказал Антонов по после встречи с супругой заключенного гражданина РФ. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что «прекрасно понимает семью Виктора Бута». Ведь жена давно не видела супруга, а дочка и вовсе практически выросла без отца.

Что касается нашего посольства, то мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее воссоединилась семья. Мы настаиваем на том, чтобы Виктор Бут был освобожден. Возможность приезда семьи Бута в Соединенные Штаты мы рассматриваем как промежуточный шаг, не более того Анатолий Антонов.

По информации посла, Бут должен встретится с семьей 12 сентября. Антонов рассказал, что Буты смогут увидеться четыре раза в течение недели. Дипломат обратился к российским и американским правозащитным организациям с просьбой уделять больше внимания этому и другим делам, связанным с несправедливо попавшими в тюрьмы США россиянам.

Алла Бут, в свою очередь, выразила благодарность российским диппредставителям за теплый прием. Однако не стала уточнять, какие шаги они намерены предпринимать, чтобы содействовать освобождению мужа.

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Ранее стало известно, что американские власти разрешили семье Виктора Бута два раза дополнительно встретиться с заключенным в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс).

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан и военнослужащих Соединенных Штатов. Вашингтон считает, что его целью была материальной поддержки террористов, а также незаконный оборот портативных ракет «земля-воздух».Бут обвинения в свой адрес отрицал.

В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции. Однако потом решения были отменены. Позже, будучи под юрисдикцией таиладнского суда, его перевезли в Соединенные Штаты. Там в 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным. В итоге россиянин получил 25 лет тюрьмы.