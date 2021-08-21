Санкций, введенные США против газопровода «Северный поток — 2», назвали нарушающими международное право. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что они противоречат принципу свободных рыночных отношений.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона с самого начала препятствовал развитию нормального сотрудничества России и Европы в энергетической сфере. Слова Антонова привел ТАСС.

«Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», — сказал посол РФ.

Меры он охарактеризовал как попытку США «получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий».

Формат использования газопровода, подчеркнул Антонов, должны определять не в Соединенных Штатах, а в Европе. Прежде всего — в Германии.

Указ, позволяющий вводить санкции против определенных энергетических проектов России, в том числе в отношении газопровода «Северный поток — 2», президент США Джо Байден подписал 20 августа. Меры ввели против нескольких российских компаний и судов, которые, как считают в Вашингтоне, связаны со строительством СП-2.