Если Запад не прекратит поставлять Украине оружие, может произойти прямое военное противостояние России и США. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

По словам дипломата, Украина не выполняла международные обязательства и игнорировала геноцид русскоязычного населения. Это и привело к спецоперации по денацификации и демилитаризации.

«Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям», — подчеркнул Антонов.

Запад, по его словам, намеренно затягивает конфликт. Это происходит из-за того, что США и Евросоюз «накачивают» ВСУ новым оружием.

Посол отметил, что все действия Вооруженных сил РФ направлены только на военные объекты и группировки националистов. Россия прикладывает все усилия для того, чтобы максимально сохранить инфраструктуру украинских городов и обеспечить безопасность мирному населению.